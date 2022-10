8e mercredi de Marlenheim Marlenheim, 2 novembre 2022, Marlenheim.

8e mercredi de Marlenheim

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

2022-11-02 20:00:00 – 2022-11-02

Marlenheim

Bas-Rhin

« L’Ami Fritz, un roman alsacien ? »

Si l’on fait un petit sondage pour savoir où se passe l’histoire (et notamment le mariage) de L’Ami Fritz, d’Erkmann et Chatrian, la plupart des sondés répondent, sur le ton de l’évidence, : « À Marlenheim » ! Peut-être quelques-uns préféreront évoquer Huhnebourg, Wissembourg, voire Obernai ! Mais rares

seront ceux qui situeront cette intrigue ailleurs qu’en Alsace. Et pourtant ! Erckmann et Chatrian n’évoquent l’Alsace qu’une seule fois, en passant, et les

indices qui situent l’histoire ailleurs – mais où ? – sont nombreux. Pourquoi et comment l’Ami Fritz est-il alors devenu un héros alsacien dans l’imaginaire (français et alsacien) ? C’est ce que tâchera d’éclaircir Gabriel Schoettel. Agrégé de Lettres, mais aussi professeur de Langue et Culture Régionales, l’auteur,

entre autres, de L’Ami Friedel, en 2002, essayera de percer le mystère de cette « naturalisation alsacienne » du héros de nos deux auteurs (lorrains, faut-il le

préciser). La conférence sera illustrée par nombre de photos qui donneront toutes l’illusion – fausse bien entendu – que l’Ami Fritz est né et a vécu entre Vosges et Rhin. Magie de la littérature !

+33 3 88 87 57 69

