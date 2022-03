8e marché des potiers Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Manche

8e marché des potiers Bricquebec-en-Cotentin, 7 août 2022, Bricquebec-en-Cotentin. 8e marché des potiers Bricquebec-en-Cotentin

2022-08-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-08 18:00:00 18:00:00

Bricquebec-en-Cotentin Manche Proposé par l’association des amis du donjon , entrée libre, animations enfants, modelage, tournage, jeux normands, exposition salle Eliard. Proposé par l’association des amis du donjon , entrée libre, animations enfants, modelage, tournage, jeux normands, exposition salle Eliard. Proposé par l’association des amis du donjon , entrée libre, animations enfants, modelage, tournage, jeux normands, exposition salle Eliard. Bricquebec-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Bricquebec-en-Cotentin Adresse Ville Bricquebec-en-Cotentin lieuville Bricquebec-en-Cotentin Departement Manche

Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bricquebec-en-cotentin/

8e marché des potiers Bricquebec-en-Cotentin 2022-08-07 was last modified: by 8e marché des potiers Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin 7 août 2022 Bricquebec-en-Cotentin manche

Bricquebec-en-Cotentin Manche