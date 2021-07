Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue 8e édition Noir Vézère Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

8e édition Noir Vézère Le Bugue, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Le Bugue. 8e édition Noir Vézère 2021-07-17 – 2021-07-17 Sous la halle de la mairie Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue Dordogne 8e édition du salon « Noir Vézère » avec aux programme de nombreuses rencontres autour du roman policier en Périgord. Céline Denjean est la marraine de cette édition, qui accueillera cette année 33 auteurs. – Interviews et tables rondes animés par Nelly Burgin Razik et Isabelle Normand. – Grand jeu « détective partie » ouvert à tous : rdv et inscriptions sous la halle de la mairie, près des auteurs, pendant toute la durée du salon, jusqu’au samedi 16h. Remise des prix vers 17h45.

Inscriptions obligatoires au 06-82-03-89-14

Gratuit pour les moins de 16 ans, 6€ au-delà. – Ateliers « scène de crime », avec les auteurs experts en criminalistique :

vendredi 16 : 19h, 20h et 21h.

