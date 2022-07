8e édition du festival « Cactus Calamité » Villegenon Villegenon Catégories d’évènement: Cher

Villegenon

8e édition du festival « Cactus Calamité » Villegenon, 29 juillet 2022, Villegenon. 8e édition du festival « Cactus Calamité »

Lieu-dit le moulin de Pertrin Villegenon Cher

2022-07-29 – 2022-07-31 Villegenon

Cher Villegenon Le festival Cactus calamité revient pour la huitième édition ! Après ces deux années de pandémie ; pendant que le dérèglement climatique ébranle nos vies et nos champs, un seul thème est possible au moulin de Pertrin: UTOPIE/DYSTOPIE! Pas de technopolice mais des fraternités qui fleurissent, des civilisations perdues à explorer, et des nouveaux horizons où danser! Au programme : expositions, projections, animations radio, bar, espace détente et jeux. Ce déroulant sur 3 jours, le 29 30 31 Juillet, dans un cadre champêtre au pied du moulin de Pertrin où coule la Sauldre. Possibilité de camper sur le lieu, gratuitement sur réservation au 06 83 93 85 81. Buvette et restauration sur place. 8e édition du festival « Cactus Calamité » organisé par l’association « La Turbine-Pertrin » au lieu-dit le « Moulin de Pertrin ». laturbinepertrin@gmail.com +33 6 83 93 85 81 https://laturbinepertrin.com/ Le festival Cactus calamité revient pour la huitième édition ! Après ces deux années de pandémie ; pendant que le dérèglement climatique ébranle nos vies et nos champs, un seul thème est possible au moulin de Pertrin: UTOPIE/DYSTOPIE! Pas de technopolice mais des fraternités qui fleurissent, des civilisations perdues à explorer, et des nouveaux horizons où danser! Au programme : expositions, projections, animations radio, bar, espace détente et jeux. Ce déroulant sur 3 jours, le 29 30 31 Juillet, dans un cadre champêtre au pied du moulin de Pertrin où coule la Sauldre. Possibilité de camper sur le lieu, gratuitement sur réservation au 06 83 93 85 81. Buvette et restauration sur place. ©laturbinepertrin

Villegenon

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Villegenon Autres Lieu Villegenon Adresse Lieu-dit le moulin de Pertrin Villegenon Cher Ville Villegenon lieuville Villegenon Departement Cher

Villegenon Villegenon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villegenon/

8e édition du festival « Cactus Calamité » Villegenon 2022-07-29 was last modified: by 8e édition du festival « Cactus Calamité » Villegenon Villegenon 29 juillet 2022 Lieu-dit le moulin de Pertrin Villegenon Cher

Villegenon Cher