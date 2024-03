8e édition des 24 h VTT Locminé, vendredi 31 mai 2024.

8e édition des 24 h VTT Locminé Morbihan

Lancement vendredi avec la course à pied Run Market, 19h45 sur 6 et 12km. Samedi départ 14h des 24hVTT, individuel ou équipes ; nouveauté, une course VTT de 6 h solo ou duo. Tombola, feu d’artifice, restauration, la fête sera belle au profit de Louna, atteinte d’une maladie rare. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

Butte de Quistinic

Locminé 56500 Morbihan Bretagne

