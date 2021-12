8e Concours international de danse classique de Deauville – Prix Nijinski Deauville, 2 avril 2022, Deauville.

8e Concours international de danse classique de Deauville – Prix Nijinski Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville

2022-04-02 – 2022-04-03 Théâtre du Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville Calvados

Le Prix Nijinski réunit plus de 150 candidats, venus de France, Italie, Belgique, Angleterre, Japon, âgés de 8 à 22 ans.

Le Jury, présidé cette année par Kader Belarbi, danseur étoile de l’Opéra de Paris et directeur du Capitole de Toulouse, récompensera les jeunes talents d’aujourd’hui, qui seront les danseurs étoiles de demain. Il sera entouré de Monique Loudières, danseuse Étoile de l’Opéra de Paris, Sergey Soloviev, premier soliste du Bolshoï de Moscou et professeur au Conservatoire supérieur de Paris, Jean-Philippe Dury, ex- danseur de l Opéra de Paris, des Ballets de Monte Carlos et du Ballet national d Espagne. directeur artistique et chorégraphe à l EBB Cie en Espagne, et Isabelle Boutot, danseuse soliste et chorégraphe.

Véritable tremplin pour jeunes danseurs, ce Prix Nijinski est devenu au fil des ans un véritable rendez vous dans le monde de la danse.

Le concours est organisé chaque année depuis 2014 à Deauville sous la direction artistique du chorégraphe François Mauduit. Il est ouvert à tous les danseurs, amateurs et pré-professionnels. A l’issue de la compétition, des prix par catégories (selon les âges) sont remis. Le samedi soir, François Mauduit et les membres de sa compagnie de danse présentent un spectacle.

+33 2 31 38 92 06 https://www.francois-mauduit.fr/

