« 1-20 » 8C enclos des Jacobins Bourges, 17 juin 2023, Bourges.

Bourges,Cher

« 1-20 » – «Faites rhizome, et pas racine, ne plantez jamais!».

2023-06-17 à ; fin : 2023-12-20 . .

8C enclos des Jacobins

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



« 1-20 » – « Make rhizome, not root, never plant! »

« 1-20 » – « ¡Haz rizoma, no raíz, nunca planta! »

« 1-20 » – « Mache ein Rhizom, keine Wurzel, pflanze nie! »

Mise à jour le 2023-06-17 par OT BOURGES