Lecture et performance artistique 8B Place Gudin Château-Chinon (Ville), samedi 20 janvier 2024.

Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

A l’occasion des Nuits de la lecture, en partenariat avec le Mouton Zébré et le Foyer des Eduens, la Cité des Présents de Château-Chinon propose une performance artistique mêlant projection des œuvres des collections et lectures. La Cité des Présents ouvrira ses portes prochainement, cette projection permettra de découvrir une partie des collections en avant-première. Musique et lecture viendront étoffer l’expérience.

En prélude, les résidents du Foyer des Eduens présenteront un court spectacle d’expression corporelle.

En chair et en œuvres, que nous dit le corps ?

8B Place Gudin Centre culturel Condorcet

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



