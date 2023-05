Les rencontres d’Orion – EMMANUEL CARRÈRE 8a route de Lasbordes, 24 septembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

L’emprise du réel

V13 pour vendredi 13 novembre 2015, titre du dernier livre d’Emmanuel Carrère.

L écrivain a assisté à l’intégralité du procès des attentats (130 morts et 350 blessés) qui s’est tenu entre septembre 2021 et juin 2022. Plus de 300 témoins entendus, dont des rescapés de cette nuit d’horreur. 20 accusés jugés, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos de l’organisation du groupe État islamique.

Le dernier livre d’Emmanuel Carrère, écrit à partir de la chronique hebdomadaire qu’il a tenue tout au long de procès est un livre qui vous serre le cœur, vous laissant entre la désolation et l’accablement .Comment est-ce possible ?.

2023-09-24

8a route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The grip of reality

V13 for Friday 13 November 2015, the title of Emmanuel Carrère’s latest book. The writer attended the entire trial of the attacks (130 dead and 350 injured) which took place between September 2021 and June 2022. More than 300 witnesses were heard, including survivors of that night of horror. 20 defendants on trial, including Salah Abdeslam, the only survivor of the Islamic State group’s commandos. Emmanuel Carrère’s latest book, based on the weekly column he wrote throughout the trial, is a book that grips your heart, leaving you feeling desolate and overwhelmed.

El asidero de la realidad

V13 del viernes 13 de noviembre de 2015, título del último libro de Emmanuel Carrère. El escritor asistió a todo el juicio de los atentados (130 muertos y 350 heridos) que tuvieron lugar entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Se escuchó a más de 300 testigos, entre ellos supervivientes de aquella noche de horror. 20 acusados en juicio, entre ellos Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos del grupo Estado Islámico. El último libro de Emmanuel Carrère, basado en la columna semanal que escribió durante todo el juicio, es un libro que te atenaza el corazón, te deja desolado y abrumado.

Die Macht der Wirklichkeit

V13 für Freitag, den 13. November 2015, Titel des letzten Buches von Emmanuel Carrère.

Der Schriftsteller war bei dem gesamten Prozess der Attentate (130 Tote und 350 Verletzte) anwesend, der zwischen September 2021 und Juni 2022 stattfand. Mehr als 300 Zeugen wurden gehört, darunter auch Überlebende dieser Horrornacht. 20 Angeklagte vor Gericht gestellt, darunter Salah Abdeslam, der einzige Überlebende der Kommandos der Organisation Islamischer Staat.

Emmanuel Carrères neuestes Buch, das er auf der Grundlage seiner wöchentlichen Kolumne während des gesamten Prozesses geschrieben hat, ist ein Buch, das einem das Herz zusammenschnürt und einen zwischen Trostlosigkeit und Überwältigung zurücklässt. Wie ist das möglich?

