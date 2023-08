Les rencontres d’Orion – DENIS GROZDANOVITCH 8a route de Lasbordes Orion, 17 septembre 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Ou l’art d’accommoder les petites choses…On retrouve dans le dernier livre de Denis Grozdanovitch, « La gloire des petites choses » (Grasset) ce qui faisait le charme des anciens textes, depuis « le petit traité de désinvolture » il y a 20 ans, jusqu’au « Génie de la bêtise » (2017) en passant par « l’art difficile de ne presque rien faire » (2009). A savoir, ce ton doux-amer, cette ironie jouissive, l’expression ambigüe de son rapport anachronique avec le monde. Il surfe sur le contemporain, s’en méfie, met en évidence ses navrantes faiblesses, mais il sait aussi en tirer le meilleur parti, en faire la substantifique moelle de ses opuscules. Il est sarcastique comme il a su être champion de tennis, de squash, ou aujourd’hui du jeu d’échecs : sans tricher, à fond mais toujours en amateur surdoué..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

8a route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Or the art of accommodating the little things… Denis Grozdanovitch?s latest book, « La gloire des petites choses » (Grasset), recaptures the charm of his earlier texts, from « Le petit traité de désinvolture » (20 years ago), through « L?art difficile de ne presque rien faire » (2009), to « Génie de la bêtise » (2017). Namely, this bittersweet tone, this playful irony, the ambiguous expression of his anachronistic relationship with the world. He surfs the contemporary, distrusting it, highlighting its distressing weaknesses, but he also knows how to make the most of it, turning it into the substance of his opuscules. He is as sarcastic as he was a champion tennis player, squash player, or today?s chess player: without cheating, to the hilt, but always as a gifted amateur.

O el arte de acomodarse a las pequeñas cosas… El último libro de Denis Grozdanovitch, La gloire des petites choses (Grasset), recupera el encanto de sus textos anteriores, desde Le petit traité de désinvolture (hace 20 años) hasta Génie de la bêtise (2017) y L’art difficile de ne presque rien faire (2009). Es decir, este tono agridulce, esta deliciosa ironía, la expresión ambigua de su relación anacrónica con el mundo. Navega por lo contemporáneo, desconfiando de él, subrayando sus penosas debilidades, pero también sabe sacarle partido, convertirlo en la sustancia de sus opúsculos. Es tan sarcástico como lo fue un campeón de tenis, de squash o el ajedrecista de hoy: sin trampas, a tope, pero siempre como un aficionado superdotado.

In Denis Grozdanovitchs neuem Buch « La gloire des petites choses » (Grasset) findet man das wieder, was den Charme seiner alten Texte ausmachte, von « Le petit traité de désinvolture » vor 20 Jahren über « L’art difficile de ne presque rien faire » (2009) bis hin zu « Le Génie de la bêtise » (2017). Nämlich diesen bittersüßen Ton, diese genussvolle Ironie, den doppeldeutigen Ausdruck seiner anachronistischen Beziehung zur Welt. Er surft auf der Welle des Zeitgenössischen, misstraut ihm, zeigt seine traurigen Schwächen auf, weiß aber auch, wie er das Beste daraus machen kann, indem er es in seinen Büchern verwendet. Er ist sarkastisch, wie er Tennis-, Squash- oder Schachmeister geworden ist: ohne zu schummeln, mit vollem Einsatz, aber immer als hochbegabter Amateur.

