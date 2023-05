Les rencontres d’Orion – Jean-Baptiste Maudet 8a route de Lasbordes, 11 juin 2023, Orion.

Orion,Pyrénées-Atlantiques

Jean-Baptiste Maudet est géographe et enseigne à l’université de Pau. En 2018, son

premier roman « Matador Yankee » a été récompensé par le prix Orange du Livre. Son deuxième roman « Des humains sur fond blanc » obtient le prix Brise-Lame 2021. Ses livres explorent avec humour, dérision et insolence ce qu’on pourrait appeler l’imaginaire géographique en écho à ses travaux de géographe professionnel. Tropicale Tristesse est son troisième roman. Comme son nom le laisse entendre, c’est une variation contemporaine sur le célèbre « Tristes tropiques » de l’ethnologue Claude Lévi-Strauss. C’est drôle très souvent, tendre par

moment, inattendu toujours. Une belle écriture à la juste distance de son sujet..

8a route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jean-Baptiste Maudet is a geographer and teaches at the University of Pau. In 2018, his first novel « Matador Yankee » was awarded the Orange Book Prize. His second novel « Des humains sur fond blanc » won the Brise-Lame 2021 prize. His books explore with humour, derision and insolence what could be called the geographical imagination, echoing his work as a professional geographer. Tropicale Tristesse is his third novel. As its name suggests, it is a contemporary variation on ethnologist Claude Lévi-Strauss’s famous ‘Tristes Tropiques’. It is often funny, sometimes tender, always tender at times, always unexpected. A beautiful piece of writing at the right distance from its subject.

Jean-Baptiste Maudet es geógrafo y enseña en la Universidad de Pau. En 2018, su primera novela « Matador Yankee » fue galardonada con el Premio Orange Book. Su segunda novela « Des humains sur fond blanc » ganó el premio Brise-Lame 2021. Sus libros exploran con humor, burla e insolencia lo que podría llamarse la imaginación geográfica, haciéndose eco de su trabajo como geógrafo profesional. Tropicale Tristesse es su tercera novela. Como su nombre indica, es una variación contemporánea de los famosos « Tristes Trópicos » del etnólogo Claude Lévi-Strauss. A menudo es divertida, a veces tierna, siempre

tierno a veces, siempre inesperado. Una bella pieza de escritura a la distancia justa de su tema.

Jean-Baptiste Maudet ist Geograph und lehrt an der Universität Pau. 2018 wurde sein

sein erster Roman « Matador Yankee » mit dem Prix Orange du Livre ausgezeichnet. Sein zweiter Roman « Des humains sur fond blanc » (Menschen auf weißem Grund) wurde mit dem Prix Brise-Lame 2021 ausgezeichnet. Seine Bücher erforschen mit Humor, Spott und Frechheit das, was man als geografische Vorstellungswelt bezeichnen könnte, als Echo auf seine Arbeit als professioneller Geograf. Tropicale Tristesse ist sein dritter Roman. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine zeitgenössische Variation des berühmten Romans « Tristes tropiques » des Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Es ist oft lustig, manchmal zärtlich

moment, immer unerwartet. Ein schöner Schreibstil mit der richtigen Distanz zu seinem Thema.

