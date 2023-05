Les rencontres d’Orion- Concert GAMBELIN 8a route de Lasbordes, 10 juin 2023, Orion.

Concert Christian Elin (Saxophone et clarinette basse) et Anna Zimre (viole de Gambe)

Deux merveilleux musiciens venus d’Allemagne pour un concert exceptionnel qui ira de Diego Ortiz (1510-1570) à Monsieur de Sainte-Colombe (1640-1700), Jean Sébastien Bach (1685-1750) et à Elin lui-même.

Christian Elin, un des saxophonistes les plus demandés en Allemagne, se produit avec les meilleurs orchestres de son pays.

Née en 1988, Anna Zimre a étudié le violoncelle baroque et la viole de gambe au conservatoire de musique et de Théâtre de Munich. Dès cette époque elle a joué avec des musiciens célèbres..

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by Christian Elin (Saxophone and bass clarinet) and Anna Zimre (viola da gamba)

Two marvellous musicians from Germany for an exceptional concert that will go from Diego Ortiz (1510-1570) to Monsieur de Sainte-Colombe (1640-1700), Johann Sebastian Bach (1685-1750) and to Elin himself.

Christian Elin is one of the most sought-after saxophonists in Germany and performs with the best orchestras in his country.

Born in 1988, Anna Zimre studied baroque cello and viola da gamba at the Munich Conservatory of Music and Drama. Since then she has played with many famous musicians.

Concierto de Christian Elin (saxofón y clarinete bajo) y Anna Zimre (viola da gamba)

Dos maravillosos músicos de Alemania para un concierto excepcional que irá de Diego Ortiz (1510-1570) a Monsieur de Sainte-Colombe (1640-1700), Johann Sebastian Bach (1685-1750) y al propio Elin.

Christian Elin es uno de los saxofonistas más solicitados de Alemania y actúa con las mejores orquestas de su país.

Nacida en 1988, Anna Zimre estudió violonchelo barroco y viola da gamba en el Conservatorio de Música y Arte Dramático de Múnich. Desde entonces ha tocado con muchos músicos famosos.

Konzert Christian Elin (Saxophon und Bassklarinette) und Anna Zimre (Viola de Gambe)

Zwei wunderbare Musiker aus Deutschland für ein außergewöhnliches Konzert, das von Diego Ortiz (1510-1570) über Monsieur de Sainte-Colombe (1640-1700) und Johann Sebastian Bach (1685-1750) bis hin zu Elin selbst reichen wird.

Christian Elin ist einer der gefragtesten Saxophonisten in Deutschland und tritt mit den besten Orchestern seines Landes auf.

Anna Zimre wurde 1988 geboren und studierte Barockcello und Viola da Gamba an der Hochschule für Musik und Theater in München. Seit dieser Zeit spielte sie mit berühmten Musikern.

