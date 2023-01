89ème Fête du Citron® – Visite guidée La Belle Epoque Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes EUR 7 7 Laissez-vous conter cette période qui a fait la renommé de la « perle de la France ». Dans la Seconde moitié du XIXe siècle, Menton accueille les membres de la haute société de toute l’Europe. Cette periode dorée prend fin avec le premier conflit mondial. david.rousseau@ville-menton.fr +33 4 89 81 52 70 Palais de l’Europe – Office de Tourisme 8 Avenue Boyer Menton

