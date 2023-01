89ème Fête du Citron® – Visite de la chapelle des pénitents noirs Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

89ème Fête du Citron® – Visite de la chapelle des pénitents noirs
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs)
Promenade du Val de Menton
Menton

2023-02-17 14:30:00 – 2023-02-17 15:15:00

EUR 4
Ancienne chapelle du couvent des Capucins, investie en 1808 par la Confrérie de la Miséricorde, la seule encore active aujourd'hui dans notre cité, vous est présentée ainsi que le passé de ses différents oratoires.
+33 4 89 81 52 70

