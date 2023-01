89ème Fête du Citron® – Dîner concert Opéra Rock Menton Menton Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Menton

89ème Fête du Citron® – Dîner concert Opéra Rock Menton, 24 février 2023, Menton Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles Menton. 89ème Fête du Citron® – Dîner concert Opéra Rock 2 bis avenue Félix Faure Casino Barrière Menton Menton Alpes-Maritimes Casino Barrière Menton 2 bis avenue Félix Faure

2023-02-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-24 23:30:00 23:30:00

Casino Barrière Menton 2 bis avenue Félix Faure

Menton

Alpes-Maritimes Menton EUR 71 71 Gala de Clôture de la Fête du Citron au Casino BARRIÈRE MENTON

Un menu gastronomique Mentonnais, accompagné d’un concert de haute volée. +33 4 83 93 70 20 https://www.fete-du-citron.com/ Casino Barrière Menton 2 bis avenue Félix Faure Menton

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Menton Alpes-Maritimes Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles Casino Barrière Menton 2 bis avenue Félix Faure Ville Menton Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles Menton lieuville Casino Barrière Menton 2 bis avenue Félix Faure Menton Departement Alpes-Maritimes

Menton Menton Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton-office-de-tourisme-menton-riviera-merveilles-menton/

89ème Fête du Citron® – Dîner concert Opéra Rock Menton 2023-02-24 was last modified: by 89ème Fête du Citron® – Dîner concert Opéra Rock Menton Menton 24 février 2023 2 bis avenue Félix Faure Casino Barrière Menton Menton Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Menton Menton, Alpes-Maritimes Office de Tourisme Menton Riviera & Merveilles

Menton Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles Menton Alpes-Maritimes