89ème Fête du Citron® – Concert : « Les Forbans » Menton, 21 février 2023, Menton Menton. 89ème Fête du Citron® – Concert : « Les Forbans » 8 avenue Boyer Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer

Alpes-Maritimes Menton EUR 20 25 Depuis 1978 ils vous incitent à mettre vos basquets pour venir chanter et danser avec eux. En 2023, les Forbans vous proposent de fêter leurs 45 ans de carrière avec un spectacle inoubliable. ils seront pour l’occasion accompagné de leurs danseurs de Rock ticket@menton-riviera-merveilles.fr +33 4 83 93 70 20 https://www.fete-du-citron.com/-programme-.html Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer Menton

