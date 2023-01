89ème Fête du Citron® – Atelier tarte au citron Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Menton

89ème Fête du Citron® – Atelier tarte au citron Menton, 14 février 2023, Menton . 89ème Fête du Citron® – Atelier tarte au citron 74, route du val de Gorbio Jardin Serre de la Madone Menton Alpes-Maritimes Jardin Serre de la Madone 74, route du val de Gorbio

2023-02-14 14:00:00 – 2023-02-14 15:30:00

Jardin Serre de la Madone 74, route du val de Gorbio

Menton

Alpes-Maritimes EUR 35 35 Secrets d’agrumes : La fameuse tarte au citron de Menton !

Lorsqu’un maître-chocolatier découvre le Citron de Menton, il ne peut que vouloir travailler ce merveilleux produit, délicieusement acidulé. Jardin Serre de la Madone 74, route du val de Gorbio Menton

dernière mise à jour : 2022-12-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Menton Alpes-Maritimes Jardin Serre de la Madone 74, route du val de Gorbio Ville Menton lieuville Jardin Serre de la Madone 74, route du val de Gorbio Menton Departement Alpes-Maritimes

Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

89ème Fête du Citron® – Atelier tarte au citron Menton 2023-02-14 was last modified: by 89ème Fête du Citron® – Atelier tarte au citron Menton Menton 14 février 2023 74 Alpes-Maritimes Menton route du val de Gorbio Jardin Serre de la Madone Menton Alpes-Maritimes

Menton Alpes-Maritimes