Photographe, dessinateur ou simple observateur, initiez-vous à l’affût d’animaux sauvages. Je vous propose cinq séances de deux à trois heures chacune réparties sur un week-end à travers différents milieux naturels et ambiances du Morvan et du sud de l’Yonne.

Avant chaque affût, je vous présente un exposé documenté sur les espèces visées et vous fais part de mes expériences d’observations.

Attention : groupe limité à 4 personnes !

1er jour

Pics noirs dans une hêtraie (ou guêpiers suivant la saison)

Blaireaux au crépuscule

2ème jour

Chevreuils, renards, martres et autres mammifères

Cincles plongeurs et autres oiseaux de la Cure

3ème jour

Martin-pêcheur et autres oiseaux des étangs (ou cerfs et biches suivant la saison)

Pour en savoir plus : www.cheminsdumorvan.fr

Durée : 12h

Activité organisée par Thibault – Guide nature – vidéaste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/week-end-a-l-affut

