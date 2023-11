Vin primeur à la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse, 16 novembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

La cave La Suzienne fête la sortie de sa cuvée Côtes-du-Rhône primeur « Plaisir Fruité » millésime 2023.

Vente de vins et planches de charcuteries/fromages sur place.

On vous attend nombreux !!.

2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 . .

890, avenue des Côtes du Rhône Caveau la Suzienne

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Suzienne winery celebrates the release of its Côtes-du-Rhône primeur « Plaisir Fruité » vintage 2023.

Wine sales and charcuterie/cheese platters on site.

We look forward to seeing you there!

La bodega La Suzienne celebra el lanzamiento de su Côtes-du-Rhône primeur « Plaisir Fruité » cosecha 2023.

Venta de vinos y tablas de embutidos y quesos in situ.

¡Le esperamos!

Die Weinkellerei La Suzienne feiert die Veröffentlichung ihrer Cuvée Côtes-du-Rhône Primeurwein « Plaisir Fruité » Jahrgang 2023.

Weinverkauf und Wurst-/Käsebretter vor Ort.

Wir erwarten Sie zahlreich!!!

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence