Caveau La Suzienne : dégustation des vins brut de cuve 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse, 21 octobre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Sur la journée, les viticulteurs vous proposeront de déguster leurs vins et leurs différents cépages, sans assemblage, et le nouveau millésime..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

890, avenue des Côtes du Rhône Caveau la Suzienne

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Throughout the day, winegrowers will be offering tastings of their wines and their different grape varieties, without blending, and the new vintage.

A lo largo de la jornada, los viticultores le ofrecerán la posibilidad de degustar sus vinos y sus distintas variedades de uva, sin mezclas, y la nueva añada.

Über den Tag verteilt bieten Ihnen die Winzer die Möglichkeit, ihre Weine und die verschiedenen Rebsorten, ohne Verschnitt, und den neuen Jahrgang zu probieren.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence