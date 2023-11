Diapason en jeux 89 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle, 25 novembre 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

Samedi 25 Novembre

Diapason en jeux

TOUTE LA JOURNÉE EN ACCES LIBRE

Chasse au trésor : découvrez des indices et résolvez des énigmes pour trouver le trésor.

Rallye photo : jeu de piste où vous devrez identifier les lieux ou les objets représentés sur chacun des clichés que vous recevrez.

Jeux en bois : Bérangère, de Boules et Billes, vous propose de découvrir ses jeux en bois traditionnels d’hier et d’aujourd’hui.

Jeux de bar : fléchettes, baby-foot, billard hollandais… Venez profitez d’une ambiance conviviale et chaleureuse.

Réalité virtuelle : grâce au casque VR, plongez dans un univers virtuel de découvertes, de sensations ou de jeux. Immersion garantie !

Jeux de société : Oka Luda sera là pour vous faire découvrir ses merveilles ludiques et Jouéclub Marsac vous présentera ses coups de cœur de l’année.

SUR INSCRIPTION.

89 Route de Bordeaux Diapason

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 25

Diapason in play

ALL DAY FREE ADMISSION

Treasure hunt: discover clues and solve riddles to find the treasure.

Photo rally: a treasure hunt in which you’ll have to identify the places or objects depicted in each of the photos you receive.

Wooden games: Bérangère, from Boules et Billes, invites you to discover her traditional wooden games of yesterday and today.

Bar games: darts, table soccer, Dutch billiards… Come and enjoy a warm and friendly atmosphere.

Virtual reality: use a VR headset to immerse yourself in a virtual world of discovery, sensations and games. Immersion guaranteed!

Board games: Oka Luda will be on hand to introduce you to the wonders of its games, and Jouéclub Marsac will present its favourites of the year.

ON REGISTRATION

Sábado 25 de noviembre

Diapasón en juego

ENTRADA GRATUITA TODO EL DÍA

Búsqueda del tesoro: descubra pistas y resuelva acertijos para encontrar el tesoro.

Rally fotográfico: una caza del tesoro en la que tendrá que identificar los lugares u objetos representados en cada una de las fotos que reciba.

Juegos de madera: Bérangère, de Boules et Billes, le invita a descubrir sus juegos tradicionales de madera de ayer y de hoy.

Juegos de bar: dardos, futbolín, billar holandés… Venga y disfrute de un ambiente cálido y acogedor.

Realidad virtual: utilice un casco de realidad virtual para sumergirse en un mundo virtual de descubrimientos, emociones y juegos. ¡Inmersión garantizada!

Juegos de mesa: Oka Luda estará presente para mostrarle algunos de sus maravillosos juegos, y Jouéclub Marsac presentará sus favoritos del año.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Samstag, 25. November

Diapason en jeux

DEN GANZEN TAG LANG FREIER ZUGANG

Schatzsuche: Entdecken Sie Hinweise und lösen Sie Rätsel, um den Schatz zu finden.

Fotorallye: Eine Schnitzeljagd, bei der Sie die Orte oder Gegenstände identifizieren müssen, die auf jedem der Klischees, die Sie erhalten, abgebildet sind.

Holzspiele: Bérangère von Boules et Billes bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre traditionellen Holzspiele von gestern und heute zu entdecken.

Barspiele: Darts, Tischfußball, holländischer Billardtisch… Genießen Sie eine freundliche und warme Atmosphäre.

Virtuelle Realität: Dank des VR-Headsets können Sie in eine virtuelle Welt voller Entdeckungen, Sensationen oder Spiele eintauchen. Eintauchen in die Welt ist garantiert!

Gesellschaftsspiele: Oka Luda ist da, um Ihnen seine spielerischen Wunder zu zeigen, und Jouéclub Marsac stellt Ihnen seine Favoriten des Jahres vor.

AUF ANMELDUNG

