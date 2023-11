Exposition 89 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle, 6 novembre 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

Du 6 Novembre au 23 Décembre

Dernière exposition de l’année au Diapason avec deux artistes PyM, artiste peintre et Daniel Gilles, photographe light painting.

Vernissage : Vendredi 10 novembre 2023 à 18h

PyM

Elle peint plutôt des toiles fleuries et féminines mais ne se cantonne pas à ces séries. Elle ne peut pas s’enfermer dans un style bien défini car elle ne sait pas limiter ses expérimentations. Elle est en constante recherche, découverte et test de nouvelles matières, de textures, de nouveaux supports. Elle continue de déborder sur les cadres des toiles, sur des créations en ciment et encore parfois sur des vestes, des sacs, des meubles, des murs.

Daniel Gilles

Il se passionne pour la photo vers l’âge de 18 ans et acquiert son premier reflex argentique.

Arrivé en Dordogne en 2006, il s’installe à Périgueux pour travailler chez un photographe pendant deux années..

2023-11-06 fin : 2023-12-23 . .

89 Route de Bordeaux Diapason

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



November 6 to December 23

Last exhibition of the year at Le Diapason with two artists PyM, painter and Daniel Gilles, light painting photographer.

Opening: Friday November 10, 2023 at 6pm

PyM

She tends to paint floral and feminine canvases, but doesn’t confine herself to these series. She can’t confine herself to a well-defined style because she can’t limit her experiments. She is constantly researching, discovering and testing new materials, textures and supports. She continues to overflow onto canvas frames, cement creations and sometimes even jackets, bags, furniture and walls.

Daniel Gilles

He developed a passion for photography at the age of 18, when he acquired his first film SLR.

Arriving in the Dordogne in 2006, he settled in Périgueux to work for a photographer for two years.

Del 6 de noviembre al 23 de diciembre

Última exposición del año en el Diapasón con dos artistas PyM, pintor, y Daniel Gilles, fotógrafo de light painting.

Inauguración: viernes 10 de noviembre de 2023 a las 18.00 horas

PyM

Suele pintar lienzos florales y femeninos, pero no se limita a estas series. No puede limitarse a un estilo bien definido porque no puede limitar sus experimentos. Está constantemente investigando, descubriendo y probando nuevos materiales, texturas y soportes. Sigue desbordándose sobre bastidores de lienzo, creaciones de cemento e incluso a veces sobre chaquetas, bolsos, muebles y paredes.

Daniel Gilles

Desarrolló su pasión por la fotografía a los 18 años y adquirió su primera cámara réflex de película.

Se trasladó a Dordoña en 2006 y se instaló en Périgueux para trabajar durante dos años para un fotógrafo.

Vom 6. November bis zum 23. Dezember

Letzte Ausstellung des Jahres im Diapason mit den beiden Künstlern PyM, Malerin, und Daniel Gilles, Fotograf für Light Painting.

Vernissage: Freitag, 10. November 2023 um 18 Uhr

PyM

Sie malt eher blumige und feminine Gemälde, beschränkt sich aber nicht auf diese Serien. Sie kann sich nicht auf einen bestimmten Stil festlegen, da sie ihre Experimente nicht einschränken kann. Sie ist ständig auf der Suche, entdeckt und testet neue Materialien, Texturen und Träger. Sie überläuft immer wieder Leinwandrahmen, Zementkreationen und manchmal auch Jacken, Taschen, Möbel und Wände.

Daniel Gilles

Im Alter von 18 Jahren begeisterte er sich für die Fotografie und erwarb seine erste analoge Spiegelreflexkamera.

Als er 2006 in die Dordogne kam, ließ er sich in Périgueux nieder und arbeitete zwei Jahre lang bei einem Fotografen.

