Fête de la science, « Sport et science » 89 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle, 9 octobre 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

Du 9 au 14 Octobre

Fête de la science, « Sport et science »

L’événement incontournable du Diapason, la Fête de la science se déroulera du 9 au 14 octobre. Il rentre dans le cadre de l’événement national et gratuit, il aura pour thème le sport et la science

Durant une semaine, le Diapason organise des ateliers et des animations proposés à tous les publics, faisant ainsi la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle en alliant le sport

Après les succès rencontrés les années précédentes, lors de ce véritable foisonnement d’animations scientifiques et inventives, on retrouvera des vieux vélos d’appartements, récupérés chez ARTEEC pour les « connecter » en un vélo générateur en USB qui permettra de produire de l’électricité et donc de recharger son téléphone, un vélo connecté

Les places étant limitées, il est préférable de s’inscrire au 05 53 06 47 57.

2023-10-09 fin : 2023-10-14 . .

89 Route de Bordeaux Diapason

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 9 to 14

Fête de la science, « Sport and science

The Diapason?s not-to-be-missed event, the Fête de la science, takes place from October 9 to 14. As part of the national, free event, its theme is sport and science

Over the course of a week, the Diapason will be organizing workshops and events for the general public, promoting scientific, technical and industrial culture through sport

Following on from the success of previous years’ events, the Diapason will be showcasing a whole host of inventive scientific activities, including old apartment bicycles recovered from ARTEEC to be « connected » into a USB-generating bicycle that will produce electricity and recharge your phone, a connected bicycle

Places are limited, so please register by calling 05 53 06 47 57

Del 9 al 14 de octubre

Fiesta de la ciencia, « Deporte y ciencia

La cita ineludible del Diapasón, la Fiesta de la Ciencia, se celebra del 9 al 14 de octubre. Se inscribe en el marco de la manifestación nacional, es gratuita y su tema es el deporte y la ciencia

A lo largo de una semana, el Diapason organiza talleres y eventos para el público en general, promoviendo la cultura científica, técnica e industrial a través de una combinación de deporte y ciencia

Tras el éxito de años anteriores, el evento contará con toda una serie de ingeniosas actividades científicas, incluidas viejas bicicletas recuperadas de ARTEEC para ser « conectadas » en una bicicleta generadora de USB que producirá electricidad y recargará su teléfono

Las plazas son limitadas, así que inscríbase llamando al 05 53 06 47 57

Vom 9. bis 14. Oktober

Fête de la science, « Sport und Wissenschaft »

Die « Fête de la science » (Fest der Wissenschaft), ein unumgängliches Ereignis im Diapason, findet vom 9. bis 14. Oktober statt. Es ist Teil der nationalen und kostenlosen Veranstaltung und hat das Thema « Sport und Wissenschaft »

Eine Woche lang organisiert das Diapason Workshops und Animationen für alle Altersgruppen und wirbt so für die wissenschaftliche, technische und industrielle Kultur, indem es den Sport mit der Wissenschaft verbindet

Nach den Erfolgen der letzten Jahre werden bei dieser Fülle an wissenschaftlichen und erfinderischen Veranstaltungen auch wieder alte Wohnfahrräder von ARTEEC verwendet, um sie zu einem Fahrrad mit USB-Generator zu verbinden, mit dem man Strom erzeugen und somit sein Handy aufladen kann

Da die Plätze begrenzt sind, sollten Sie sich unter 05 53 06 47 57 anmelden

