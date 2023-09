Soirée Jeux de société 89 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle, 22 septembre 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

Vendredi 22 Septembre

Soirée Jeux de société

Venez jouer au Diapason, seul ou à plusieurs, à des jeux de stratégie, d’ambiance, de réflexion et de communication.

Ouvert à tous de 18h à 22h

Repas sur le principe d’auberge espagnole.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 22:00:00. .

89 Route de Bordeaux

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 22

Board games evening

Come and play games at Le Diapason, alone or with friends, involving strategy, atmosphere, reflection and communication.

Open to all from 6pm to 10pm

Spanish-style meal

Viernes 22 de septiembre

Tarde de juegos de mesa

Ven al Diapasón, solo o con amigos, a jugar a juegos de estrategia, ambientación, reflexión y comunicación.

Abierto a todos de 18:00 a 22:00

Comida a la española

Freitag, 22. September

Abend Gesellschaftsspiele

Spielen Sie im Diapason allein oder zu mehreren Strategie-, Stimmungs-, Denk- und Kommunikationsspiele.

Offen für alle von 18:00 bis 22:00 Uhr

Essen nach dem Prinzip der Auberge espagnole

Mise à jour le 2023-09-20 par OT de Périgueux