Spectacle : Les Femmes de ma vie – Best Of 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, dimanche 4 février 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04

Dans ce titre évocateur, Serge et Stéphanie ont décidé de vous présenter un medley des scènes les plus hilarantes de leurs trois spectacles.

“Couple les 10 péchés capitaux”, “La croisière ça m’use” et “Le tour d’une blonde en 80 jours”.

De la rencontre en boite de nuit, en passant par les fantasmes, la croisière en Tunisie, l aventure épique au Groenland et un retour à la maison assez surprenant.

Ce duo va vous entraîner durant 1h15 dans un tourbillon de rire pour votre seul bonheur



Artistes : Stéphanie Montluçon, Serge Gubern



Tarif 12€



Renseignements et réservations 06 13 2000 66



Infos et réservations en ligne



Dans le cadre de la campagne Cerveau, mon bel inconnu

EUR.

89 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence