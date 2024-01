Conférence sur le cinéma italien 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, vendredi 19 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19

Organisée par l’activité d’Italien de la MJC Salon

Conférence de Dominique Chansel





Le Vésuve et les mandolines, la Méditerranée et la pizza, les palais délabrés et la pauvreté joyeuse… Et la Camora, et l’amour, toujours… Ah non, les clichés ne manquent pas sur Naples, ville la plus filmée dans l’histoire du cinéma italien après Rome. L’image de la ville est souvent le produit d’un puissant imaginaire touristique, issu des “voyages pittoresques” des Européens du Nord depuis le XVIIIème siècle et de leurs développements culturels (Stendhal, Dumas, Dickens…), et renouvelé par les Kodaks du tourisme de masse depuis les années 50.



Ce sera l’objet de notre rencontre du 19 janvier d’essayer de dépasser folklores et fantasmes pour partir à la recherche d’une ville fascinante et de ses habitants, tels que des réalisateurs aussi différents que Blasetti, Rossellini, Liliana Cavani, Vittorio de Sica, Matteo Garrone et tant d’autres, ont su les découvrir et les représenter dans leurs expériences les plus tragiques ou leurs exubérances les plus faintaisistes.

89 Boulevard Aristide Briand L'Auditorium de l'Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



