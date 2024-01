Spectacle : Les toilettes de l’entreprise 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, dimanche 14 janvier 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14

par compagnie L’Atelier du courant d’air.

La pièce est très actuelle , livre paru en janvier 2022, et traite de façon humoristique du malaise au travail dans une entreprise. Usine Farbo. On y fabrique et décore des flacons en verre pour la parfumerie. Michel, agent de production, est témoin de la disparition intrigante de son collègue Jérémie dans les toilettes du personnel. Dans un premier temps, personne ne veut le croire et il devient le principal suspect. Un polar décalé !



dans le cadre du festival de théâtre SALON EN SCENE

Tarif : Plein 10€ – Réduit 5€ (R.S.A – Chômeurs – Étudiants – Scolaires – associations salonaises)



TARIF RÉDUIT POUR LES ADHÉRENTS DES ASSOCIATIONS SALONAISES



Réservations : resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

EUR.

89 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence