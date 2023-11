Spectacle : Le Cadeau 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 16 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Un spectacle qui plonge les enfants dans la magie de Noël. Ce n’est pas n’importe quel cadeau qui arrive à la maison ! Doudou et Emma n’en ont jamais vu de tel. Il les guidera d’émotion en émotion au fil des découvertes… Que le voyage commence !. Enfants

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

89 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show that immerses children in the magic of Christmas. Not just any present arrives at home! Doudou and Emma have never seen anything like it. It’ll lead them from emotion to emotion as they make discoveries… Let the journey begin!

Un espectáculo que sumerge a los niños en la magia de la Navidad. ¡No llega a casa cualquier regalo! Doudou y Emma nunca han visto nada igual. Les llevará de emoción en emoción mientras hacen sus descubrimientos… ¡Que empiece el viaje!

Eine Aufführung, die die Kinder in den Zauber von Weihnachten eintauchen lässt. Es ist nicht irgendein Geschenk, das zu Hause ankommt! Doudou und Emma haben noch nie ein solches gesehen. Es wird sie bei ihren Entdeckungen von einer Emotion zur nächsten führen… Die Reise kann beginnen!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence