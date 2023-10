Spectacle : Et vive Molière ! 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 19 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’association Welcome Salon invite la troupe de théâtre « Les Ensoleillés » pour une soirée « Moliéresque » !.

2023-11-19 18:00:00 fin : 2023-11-19 20:00:00. EUR.

89 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Welcome Salon association invites the « Les Ensoleillés » theater company for a « Moliéresque » evening!

La asociación Welcome Salon invita a la compañía de teatro « Les Ensoleillés » a una velada « moliéresque »

Der Verein Welcome Salon lädt die Theatergruppe « Les Ensoleillés » zu einem « Moliéresque »-Abend ein!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Salon de Provence