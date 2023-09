Spectacle : Couple – Les 10 péchés capitaux 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 1 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Après leur rencontre explosive dans la boite « Aux thons à gogo » il y a 10 ans, Didier et Fanny ne veulent pas ressembler à tous ces couples actuels qui s’ankylosent dans une vie tranquille..

After their explosive encounter in the « Aux thons à gogo » nightclub 10 years ago, Didier and Fanny don’t want to be like all the other couples out there nowadays who have settled into a quiet life.

Tras su explosivo encuentro en la discoteca « Aux thons à gogo » hace 10 años, Didier y Fanny no quieren ser como las demás parejas del mercado actual, que se han instalado en una vida tranquila.

Nach ihrer explosiven Begegnung in der Diskothek « Aux thons à gogo » vor zehn Jahren wollen Didier und Fanny nicht wie all die heutigen Paare sein, die in einem ruhigen Leben erstarrt sind.

