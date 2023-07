8ème Chantier Théâtre Jeunesse de l’Eté 89, avenue de Selves Sarlat-la-Canéda, 20 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’ADéTA organise le 8ème Chantier Théâtre Jeunesse de l’Été à Sarlat. Le Chantier peut accueillir dix jeunes stagiaires de 13 à 18 ans.

Il s’articulera cette année autour de « l’Ecole des Femmes »de Molière, une expérience d’immersion intensive dans le domaine de la création théâtrale.

Guidés par Isabelle Gazonnois, comédienne et metteuse en scène professionnelle, les jeunes seront confrontés au texte de l’auteur, au jeu théâtral, à la mise en espace, à la mise en scène, à la rencontre de professionnels de la scène (comédiens, metteurs en

scène, organisateurs…)..

2023-07-20 fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

89, avenue de Selves Maison des Arts de la Scène

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ADéTA organizes the 8th Chantier Théâtre Jeunesse de l’Été in Sarlat. The Chantier can accommodate ten young trainees aged 13 to 18.

This year, it will focus on Molière?s « L?Ecole des Femmes », an intensive immersion experience in theatrical creation.

Guided by Isabelle Gazonnois, a professional actor and director, the young people will be confronted with the author?s text, theatrical acting, staging and directing, as well as meeting stage professionals (actors, directors, organizers?)

organizers, etc.).

ADéTA organiza el 8º Chantier Théâtre Jeunesse de l’Été en Sarlat. El taller puede acoger a diez jóvenes aprendices de entre 13 y 18 años.

Este año se centrará en « L’Ecole des Femmes » de Molière, una experiencia intensiva de inmersión en la creación teatral.

Guiados por Isabelle Gazonnois, actriz y directora profesional, los jóvenes se iniciarán en el texto del dramaturgo, la interpretación, la puesta en escena y la dirección, y conocerán a profesionales del teatro (actores, directores, organizadores, etc.)

organizadores, etc.).

ADéTA organisiert das 8. Chantier Théâtre Jeunesse de l’Été in Sarlat. Das Chantier bietet Platz für zehn junge Praktikanten zwischen 13 und 18 Jahren.

Dieses Jahr dreht sich alles um Molières « L’Ecole des Femmes », eine intensive Erfahrung im Bereich des Theaterschaffens.

Unter der Leitung von Isabelle Gazonnois, einer professionellen Schauspielerin und Regisseurin, werden die Jugendlichen mit dem Text des Autors, dem Theaterspiel, der Raumgestaltung, der Inszenierung und der Begegnung mit professionellen Bühnenschaffenden (Schauspielern, Regisseuren, usw.) konfrontiert

die Schülerinnen und Schüler werden mit Schauspielern, Regisseuren und Veranstaltern in Kontakt gebracht.)

