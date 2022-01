88ème Fête du Citron® Ville de Menton, 12 février 2022, Menton.

88ème Fête du Citron®

du samedi 12 février au samedi 26 mars à Ville de Menton

La Fête du Citron® à Menton, attire chaque année plus de 200 000 visiteurs. Pendant plus de 15 jours, venez vivre les Corsos des fruits d’or et Corsos nocturnes vitaminés au zest (parades de chars composés d’agrumes et animé par des groupes), admirer l’Exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et sa mise en lumière de nuit les 18 et 25 février ; sans oublier de visiter le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées aux senteurs inoubliables. Venez découvrir ce monde fantastique et évoluez au rythme d’un événement tout simplement inoubliable. Programme complet sur [https://www.feteducitron.com/](https://www.feteducitron.com/)

Un événement unique au monde ! Du 12 au 27 février 2022

Ville de Menton Menton 06500 Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

