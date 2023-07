Fête Renaissance 88410 Châtillon sur Saône Châtillon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Saône

Vosges Fête Renaissance 88410 Châtillon sur Saône Châtillon-sur-Saône, 6 août 2023, Châtillon-sur-Saône. Fête Renaissance Dimanche 6 août, 12h00 88410 Châtillon sur Saône entrée payante : 5 €/pers La fête Renaissance est le point d’orgue de la saison, la paysannerie va à nouveau côtoyer les élégantes, les amusements vont succéder aux angoisses. De nombreux spectacles s’offriront aux promeneurs dans les rues mais aussi dans les Maisons Musée du berger et du cordonnier.

Vous pouvez déjeuner sur place dans l'esprit de la Renaissance (réservation nécessaire) : 18 €/pers

