Soirée animée | Château Le Clou 882 Route du Vallon Pomport, 8 juillet 2023, Pomport.

Pomport,Dordogne

Le Château viticole Le Clou organise une soirée.

Vous y retrouverez « La broche occitane », c’est un repas composé de jambon braisé accompagné de pommes de terre sarladaise avec une sauce au poivre et au monbazillac.

Une dégustation de cocktails et vins, une danseuse orientale et un DJ seront également présents.

Ouvert à tous et réservation nécessaire..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

882 Route du Vallon Château Le Clou

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château viticole Le Clou is organizing an evening event.

You’ll find « La broche occitane », a meal featuring braised ham with Sarladaise potatoes and a Monbazillac pepper sauce.

Cocktail and wine tasting, a belly dancer and a DJ will also be on hand.

Open to all, booking essential.

El Château Le Clou organiza una velada.

Encontrará « La broche occitane », una comida consistente en jamón estofado acompañado de patatas Sarladaise con salsa de Monbazillac y pimienta.

También habrá una degustación de cócteles y vinos, una bailarina de danza del vientre y un DJ.

Abierto a todos, imprescindible reservar.

Das Weingut Château Le Clou veranstaltet eine Abendveranstaltung.

Es erwartet Sie « La broche occitane », eine Mahlzeit aus geschmortem Schinken mit Sarladaise-Kartoffeln und einer Pfeffersoße mit Monbazillac.

Eine Cocktail- und Weinverkostung, eine Bauchtänzerin und ein DJ werden ebenfalls anwesend sein.

Offen für alle und Reservierung erforderlich.

