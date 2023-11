COLLECTE DE BONBONS 88 Rue principale Zoufftgen, 11 novembre 2023, Zoufftgen.

Zoufftgen,Moselle

Les petits monstres de Zoufftgen déambuleront dans les rues de la ZAC de la forêt à la recherche de bonbons

Faites attention si vous ne voulez pas subir leurs mauvais sorts …

L’APE donne rendez-vous aux enfants devant l’école du bas.. Tout public

Samedi 2023-11-11 17:30:00 fin : 2023-11-11 . 0 EUR.

88 Rue principale Ecole du bas

Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est



Zoufftgen’s little monsters will be roaming the streets of the ZAC de la forêt in search of sweets

Be careful if you don’t want to suffer their evil spells…

The APE will meet the children in front of the lower school.

Los monstruitos de Zoufftgen recorrerán las calles de la ZAC de la forêt en busca de caramelos

Ten cuidado si no quieres sufrir sus maleficios…

La Asociación de Padres se reunirá con los niños delante de la escuela inferior.

Die kleinen Monster von Zoufftgen werden auf der Suche nach Süßigkeiten durch die Straßen der ZAC de la forêt ziehen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nicht unter ihrem bösen Zauber leiden wollen …

Die EV trifft sich mit den Kindern vor der unteren Schule.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS