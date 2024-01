Exposition d’œuvres de Julie Maquet 88 rue Louis Pasteur Douarnenez, samedi 3 février 2024.

Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-03-31

« Je fabrique des images à multiples lectures. Qu’il s’agisse de sculpture, dessin ou installations, je parle de vestiges et de nature morte, dont je me réapproprie les codes, pour fabriquer des simulacres de la nature, des artifices. Ces images prennent la forme de beautés monstrueuses, de corps animaux ou végétaux en mutations, en ruine, fragmentés, incomplets et imparfaits. Elles renvoient toujours, de manière indirecte, au corps humain. »

Julie Maquet

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h

88 rue Louis Pasteur Centre des Arts André Malraux

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



