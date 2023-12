Diner festif du Nouvel An 88 Rue des Jeux Olympiques Les Allues Catégories d’Évènement: Les Allues

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 05:00:00 Venez fêter le passage à la nouvelle année en musique au 80 !

Au programme un repas d’exception et un groupe de musique qui vous fera danser toute la nuit….

Venez fêter le passage à la nouvelle année en musique au 80 !

Au programme un repas d’exception et un groupe de musique qui vous fera danser toute la nuit… .

88 Rue des Jeux Olympiques Brasserie Le 80

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

