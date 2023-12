contes pour adultes et ados : vivonvieux 88 Rue des Augustins Bayonne, 13 juin 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-06-13 20:30:00

Nous allons parler des « vieux ». Si cela grince à vos oreilles, souvenez-vous que l’on dit bien « les jeunes ».

Sinon, rappelez-vous « qu’un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » L’auteur ? Amadou Hampaté Bâ. Ecrivain, ethnologue et conteur malien. En Afrique, être vieux est une qualité. Vieille est celle qui a engrangé assez de connaissances, d’expériences et d’amour pour s’approcher de la sagesse. Etre « vieux » est un titre honorifique.

Et aussi bien vous pouvez avoir 20 ans et déjà être vieux, aussi bien vous pouvez en avoir 70… Et être encore un peu jeune !En somme, des jeunes des vieux, qui sont les plus verts ?.

88 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



