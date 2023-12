LES P’TITES GOULES 88 Rue de la Rivière Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LES P’TITES GOULES 88 Rue de la Rivière Le Mans, 23 décembre 2023, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 17:00:00

fin : 2023-12-23 Quatre conteurs conteuses proposent leurs répertoires de contes facétieux, gourmands, drôles et merveilleux pour tous les âges !.

4 journées contes pendant les vacances de noël. Deux spectacles par jour ! EUR.

88 Rue de la Rivière Théâtre du Passeur

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

