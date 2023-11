« MATINÉE CHEZ LA PRINCESSE DE GUERMANTES » – EXTRAIT DE « LE TEMPS RETROUVÉ », CHAPITRE III, DE MARCEL PROUST 88 Rue de la Rivière Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe « MATINÉE CHEZ LA PRINCESSE DE GUERMANTES » – EXTRAIT DE « LE TEMPS RETROUVÉ », CHAPITRE III, DE MARCEL PROUST 88 Rue de la Rivière Le Mans, 1 décembre 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe « Matinée chez la princesse de Guermantes » – Extrait de « Le temps retrouvé », Chapitre III, de Marcel Proust. Lecture – Public adulte.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

88 Rue de la Rivière Théâtre du Passeur

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



« Matinée chez la princesse de Guermantes » – Excerpt from « Le temps retrouvé », Chapter III, by Marcel Proust. Reading – Adult audience « Matinée chez la princesse de Guermantes » – Extracto de « Le temps retrouvé », Capítulo III, de Marcel Proust. Lectura – Público adulto « Matinée chez la princesse de Guermantes » – Auszug aus « Le temps retrouvé », Kapitel III, von Marcel Proust. Lesung – Erwachsenenpublikum Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu 88 Rue de la Rivière Adresse 88 Rue de la Rivière Théâtre du Passeur Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 88 Rue de la Rivière Le Mans latitude longitude 48.01;0.21181

88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/