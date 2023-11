DES RONDS DANS L’EAU 88 Rue de la Rivière Le Mans, 2 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Petite enfance jusqu’à 3 ans / Théâtre visuel et musicalCie La Cigale Spectacles Avec : Elodie Boulard et Virginie Picard.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:25:00. EUR.

88 Rue de la Rivière Théâtre du Passeur

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Early childhood up to 3 years / Visual and musical theatreCie La Cigale Spectacles With : Elodie Boulard and Virginie Picard

Primera infancia hasta 3 años / Teatro visual y musicalCie La Cigale Spectacles Con : Elodie Boulard y Virginie Picard

Kleinkind bis 3 Jahre / Visuelles und musikalisches TheaterCie La Cigale Spectacles Mit : Elodie Boulard und Virginie Picard

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire