LA BELLE AU BOA ENDORMI 88 Rue de la Rivière Le Mans, 25 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

: Il est dit que dans sa quinzième année, la princesse s’endormira pour un long sommeil de cent ans. Une aventure captivante qui dure cent ans, c’est rare. Mille et une choses arrivent dans ce récit à vivre en famille. Quelques animaux pour conclure le récit..

88 Rue de la Rivière

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



it is said that in her fifteenth year, the princess will fall asleep for a long sleep of a hundred years. A captivating adventure that lasts a hundred years is rare. A thousand and one things happen in this tale for the whole family to enjoy. A few animals round off the story.

se dice que en su decimoquinto año, la princesa se dormirá durante un largo sueño de cien años. Una aventura cautivadora que dure cien años es poco frecuente. En esta historia suceden mil y una cosas para que disfrute toda la familia. Algunos animales completan la historia.

es heißt, dass die Prinzessin in ihrem fünfzehnten Jahr in einen langen, hundertjährigen Schlaf fallen wird. Ein fesselndes Abenteuer, das hundert Jahre dauert, ist selten. In dieser Geschichte, die für die ganze Familie geeignet ist, passieren tausend Dinge. Einige Tiere schließen die Geschichte ab.

