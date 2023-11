DANS TES LARMES JOSEPH 88 Rue de la Rivière Le Mans, 10 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Distribution : Dominique Delage, Claudine Garnavault, Romuald Doutre, Adèle Le Hen Régie Son et lumière : Joël Garnavault, Denis Deschamps. Écriture et mise en scène: Y. Baot.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 19:30:00. EUR.

88 Rue de la Rivière Théâtre du Passeur

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Cast: Dominique Delage, Claudine Garnavault, Romuald Doutre, Adèle Le Hen Sound and lighting control: Joël Garnavault, Denis Deschamps. Writing and direction: Y. Baot

Reparto: Dominique Delage, Claudine Garnavault, Romuald Doutre, Adèle Le Hen Control de sonido e iluminación: Joël Garnavault, Denis Deschamps. Guión y dirección: Y. Baot

Besetzung: Dominique Delage, Claudine Garnavault, Romuald Doutre, Adèle Le Hen Licht- und Tonregie: Joël Garnavault, Denis Deschamps. Drehbuch und Regie: Y. Baot

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire