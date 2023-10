LES P’TITES GOULES 88 Rue de la Rivière Le Mans, 23 octobre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Quatre conteurs conteuses proposent leurs répertoires de contes facétieux, gourmands, drôles et merveilleux pour tous les âges !.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 10:55:00. EUR.

88 Rue de la Rivière Théâtre du Passeur

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Four storytellers offer their repertoires of facetious, gourmet, funny and wonderful tales for all ages!

Cuatro narradores ofrecen sus repertorios de cuentos traviesos, sabrosos, divertidos y maravillosos para todas las edades

Vier Märchenerzähler bieten ihr Repertoire an schelmischen, gierigen, lustigen und wunderbaren Geschichten für alle Altersgruppen an!

