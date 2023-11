WAOULAND CUP 88 route de Vologne La Bresse, 13 mars 2024, La Bresse.

La Bresse,Vosges

C’est parti pour la Waouland Cup édition 2024

Défiez-vous entre amis sur cette course effrénée accessible de 5 à 14 ans !

Ambiance fun assurée !

Au cours de cette après-midi, les graines de skieurs s’affrontent lors d’une course de ski alpin sur des pistes bleues et rouges.

Un seul mot d’ordre : s’amuser !

RDV le mercredi 13 Mars à 14h30 pour la 1ère manche.

Petits + : des goodies offerts à chaque participant, 2 paires de chaussures de ski junior Lange, 3 bonnets et une housse ski à remporter lors de tirages au sort parmi l’ensemble des participants – offerts par Dynastar -20% sur le forfait de ski du participant, sur présentation du dossard

Modalités de participation :

Course réservée aux 5 – 14 ans, sur inscription.

Inscription gratuite et ouverte à tous, jusqu’au mardi 12 mars 12h00

Retrait des dossards sur le front de neige à partir de 13h00

Inscription : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyCVbtPeXAXo…/viewform. Tout public

Mercredi 2024-03-13 fin : 2024-03-13 . 0 EUR.

88 route de Vologne Domaine alpin de La Bresse-Hohneck

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The 2024 Waouland Cup is on!

Challenge your friends to this frantic race for 5- to 14-year-olds!

Fun atmosphere guaranteed!

Over the course of the afternoon, the skiers’ seeds compete in an alpine ski race on blue and red runs.

All you have to do is have fun!

See you on Wednesday, March 13 at 2.30pm for the 1st round.

Bonus: free goodies for each participant, 2 pairs of Lange junior ski boots, 3 hats and a ski bag to be won in draws among all participants – offered by Dynastar – 20% off the participant’s ski pass, on presentation of race number

How to take part :

Race reserved for 5 – 14 year-olds, with registration.

Registration is free and open to all, until Tuesday, March 12, 12:00 noon

Number bib pick-up on the snow front from 1:00 p.m

Registration: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyCVbtPeXAXo…/viewform

¡La Copa Waouland 2024 ya está en marcha!

Desafía a tus amigos en esta frenética carrera para niños de 5 a 14 años

¡Ambiente divertido garantizado!

Durante toda la tarde, los jóvenes esquiadores competirán en una carrera de esquí alpino en pistas azules y rojas.

¡Sólo hay que divertirse!

Nos vemos el miércoles 13 de marzo a las 14.30 h para la 1ª ronda.

Bonus: regalos para cada participante, 2 pares de botas de esquí Lange junior, 3 gorros y una bolsa de esquí que se sortearán entre todos los participantes – ofrecidos por Dynastar – 20% de descuento en el forfait del participante, previa presentación del dorsal

Cómo participar :

Carrera reservada a los niños de 5 a 14 años, con inscripción.

Inscripción gratuita y abierta a todos, hasta el martes 12 de marzo a las 12h

Recogida de dorsales a partir de las 13:00 en el frente de nieve

Inscripción: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyCVbtPeXAXo…/viewform

Auf geht’s zum Waouland Cup, Ausgabe 2024!

Fordern Sie Ihre Freunde zu diesem rasanten Rennen heraus, das von 5 bis 14 Jahren bestritten werden kann!

Eine lustige Atmosphäre ist garantiert!

An diesem Nachmittag treten die Skifahrer bei einem alpinen Skirennen auf blauen und roten Pisten gegeneinander an.

Ein einziges Motto: Spaß haben!

RDV am Mittwoch, den 13. März um 14:30 Uhr für die erste Runde.

Kleine Pluspunkte: Goodies für jeden Teilnehmer, 2 Paar Lange Junior-Skischuhe, 3 Mützen und eine Skitasche, die unter allen Teilnehmern verlost werden – gestiftet von Dynastar – 20 % auf den Skipass des Teilnehmers, bei Vorlage der Startnummer

Modalitäten der Teilnahme :

Rennen nur für 5- bis 14-Jährige, Anmeldung erforderlich.

Kostenlose und für alle offene Anmeldung bis Dienstag, den 12. März 12:00 Uhr

Abholung der Startnummern an der Schneefront ab 13.00 Uhr

Anmeldung: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyCVbtPeXAXo…/viewform

