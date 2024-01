JEU CONCOURS MONTE DANS MA DAMEUSE 88 route de Vologne La Bresse, samedi 10 février 2024.

La Bresse Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-10 05:00:00

fin : 2024-03-10 09:00:00

Les conducteurs de dameuse des stations Labellemontagne invitent les vacanciers, petits et grands aventuriers, à découvrir les coulissent des pistes en grimpant à bord de leurs engins à la tombée de la nuit. Une expérience inoubliable ! Jeu organisé par la station de La Bresse-Hohneck avec tirage au sort le mardi. A gagner chaque semaine : une expérience inoubliable à vivre chaque jeudi matin de 5h à 9h. Inscription réservée aux détenteurs d’un forfait de ski de 6 jours et plus. Inscription à la caisse des remontées mécaniques au plus tard le mardi à 12h.Tout public

0 EUR.

88 route de Vologne Domaine alpin de La Bresse-Hohneck

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES