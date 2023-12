TROPHÉE DU RAINKOPF 88 Route de Vologne La Bresse, 1 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Rendez-vous le 21 janvier à La Bresse pour la nouvelle édition du Trophée du Le Trophée du Rainkopf !! On ne change pas une équipe qui gagne :

3 parcours au choix selon votre forme du moment, votre expérience, votre ambition ! Les inscriptions sont à venir courant décembre via notre site

Toutes les informations sont sur Facebook Le Trophée du Rainkopf: https://www.facebook.com/tropheedurainkopf.. Tout public

See you on January 21 at La Bresse for the new edition of the Rainkopf Trophy! You can’t change a winning team:

3 courses to choose from, depending on your current form, experience and ambition! Registrations are due in December via our website

For more information, visit Le Trophée du Rainkopf on Facebook: https://www.facebook.com/tropheedurainkopf.

¡Nos vemos el 21 de enero en La Bresse para la nueva edición del Trofeo Rainkopf! No se puede cambiar un equipo ganador:

3 recorridos a elegir en función de tu estado de forma, experiencia y ambición Las inscripciones deben realizarse en diciembre a través de nuestra página web

Toda la información en Facebook Le Trophée du Rainkopf: https://www.facebook.com/tropheedurainkopf.

Wir treffen uns am 21. Januar in La Bresse für die neue Ausgabe der Trophée du Le Trophée du Rainkopf!!! Ein Team, das gewinnt, wechselt man nicht aus!

3 Strecken zur Auswahl, je nach Ihrer momentanen Form, Ihrer Erfahrung und Ihrem Ehrgeiz! Die Anmeldungen kommen im Laufe des Dezembers über unsere Website

Alle Informationen finden Sie auf Facebook unter Le Trophée du Rainkopf: https://www.facebook.com/tropheedurainkopf.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES