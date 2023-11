P’TITS PROS DES CÎMES 88 route de Vologne La Bresse, 23 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Découvrir les rouages d’un télésiège. Les coulisses des pistes sont souvent plutôt réservées aux adultes. La station de La Bresse-Hohneck ouvre ses portes aux jeunes dès 8 ans, et adapte ces expériences aux enfants. Ils partent à la découverte du métier d’exploitation des remontées mécaniques. Une aventure unique pour en prendre plein les yeux… et peut-être susciter des vocations ! Inscription jusqu’à la vieille (12h) à l’Office de Tourisme de La Bresse (enfants à partir de 8 ans, obligatoirement accompagnés d’un parent ou adulte responsable). Places limitées. L’opération se déroule le mercredi après-midi de 14h à 15h30, départ devant les caisses des remontées mécaniques (découverte (à pied) du métier d’exploitation des remontées mécaniques avec 1 Aller/Retour au télésiège Vologne Express). RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Office de Tourisme (+33 (0)3 29 25 41 29).. Enfants

Mercredi 2023-12-23 14:00:00 fin : 2024-01-07 15:30:00. 0 EUR.

88 route de Vologne Domaine alpin de La Bresse-Hohneck

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Discover the workings of a chairlift. The backstage of the slopes are often reserved for adults. The resort of La Bresse-Hohneck opens its doors to young people from 8 years old, and adapts these experiences to children. They discover the job of the ski lift operator. A unique adventure to take in the sights? and maybe inspire some vocations! Registration until the day before (12pm) at the La Bresse Tourist Office (children from 8 years old, must be accompanied by a parent or responsible adult). Limited places. The operation takes place on Wednesday afternoon from 2:00 pm to 3:30 pm, departure in front of the ski lifts cash desks (discovery (on foot) of the ski lifts operation with 1 Go/Return to the Vologne Express chairlift). ADDITIONAL INFORMATION: Tourist Office (+33 (0)3 29 25 41 29).

Descubra el funcionamiento de un telesilla. Los bastidores de las pistas suelen estar reservados a los adultos. La estación de La Bresse-Hohneck abre sus puertas a los jóvenes a partir de 8 años y adapta estas experiencias a los niños. Descubren el trabajo de manejar los remontes. Una aventura única para disfrutar de las vistas… ¡y quizás inspirar algunas vocaciones! Inscripciones hasta las 12 h en la Oficina de Turismo de La Bresse (los niños a partir de 8 años deben ir acompañados de uno de sus padres o de un adulto responsable). Las plazas son limitadas. La operación tiene lugar el miércoles por la tarde de 14:00 a 15:30, salida frente a la taquilla de los remontes mecánicos (descubrimiento (a pie) de la operación de remonte con 1 ida y vuelta al telesilla Vologne Express). INFORMACIÓN ADICIONAL: Oficina de Turismo (+33 (0)3 29 25 41 29).

Entdecken Sie das Innenleben eines Sessellifts. Der Blick hinter die Kulissen der Pisten ist oft eher den Erwachsenen vorbehalten. Der Skiort La Bresse-Hohneck öffnet seine Türen für Jugendliche ab 8 Jahren und passt diese Erfahrungen an die Kinder an. Sie gehen auf Entdeckungsreise und lernen den Beruf des Liftbetreibers kennen. Ein einmaliges Abenteuer, bei dem die Augen voll aufgehen und vielleicht Berufe geweckt werden! Anmeldung bis zum letzten Tag (12 Uhr) im Fremdenverkehrsamt von La Bresse (Kinder ab 8 Jahren müssen von einem Elternteil oder einem verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden). Begrenzte Anzahl an Plätzen. Die Aktion findet am Mittwochnachmittag von 14:00 bis 15:30 Uhr statt, Start vor den Kassen der Skilifte (Entdeckung (zu Fuß) des Berufs des Skiliftbetreibers mit 1 Hin-/Rückfahrt zum Sessellift Vologne Express). ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Fremdenverkehrsamt (+33 (0)3 29 25 41 29).

Mise à jour le 2023-11-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES