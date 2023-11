SOIRÉE LUGE SUR LES PISTES DE LA BRESSE HOHNECK 88 route de Vologne La Bresse, 23 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Unique dans l’Est, les SOIRÉES LUGE à La Bresse Hohneck. L’après ski récréatif ! Dévalez la piste Bourvil en toute liberté sur votre luge. Profitez des pistes autrement sur 1600m de descente, accessible par le télésiège de Vologne Express, la piste Bourvil sera réservée EXCLUSIVEMENT à la luge de 18h à 21h30 ! A partir de 10 ans, bob plastique avec frein uniquement (location possible sur place ; réservation conseillée). Casque obligatoire. Payant. Forfait pour le télésiège à prendre directement sur place (pas de réservation à faire).. Tout public

Jeudi 2023-12-23 18:00:00 fin : 2024-01-07 21:30:00. 15.2 EUR.

88 route de Vologne Domaine alpin de La Bresse-Hohneck

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Unique in the East, the SLEDGE EVENTS at La Bresse Hohneck. The recreational after ski ! Go down the Bourvil slope in total freedom on your sled. Enjoy the slopes in a different way on 1600m of descent, accessible by the Vologne Express chairlift, the Bourvil slope will be reserved EXCLUSIVELY for sledging from 6pm to 9:30pm! From 10 years old, plastic bobsleigh with brake only (rental possible on site; reservation recommended). Helmet required. Paying. Pass for the chairlift to be taken directly on site (no reservation required).

Único en el Este, el SLEDGE EVENTS en La Bresse Hohneck. El après ski recreativo Descienda la pista Bourvil con total libertad en su trineo. Disfrute de las pistas de una manera diferente en 1600m de descenso, accesible por el telesilla Vologne Express, ¡la pista Bourvil estará reservada EXCLUSIVAMENTE para el trineo de 18h a 21h30! A partir de 10 años, bobsleigh de plástico sólo con freno (alquiler posible in situ; se recomienda reservar). Casco obligatorio. Pagando. Abono para el telesilla que se toma directamente in situ (no es necesario reservar).

Einzigartig im Osten sind die LUGE-ABENDE in La Bresse Hohneck. Die Freizeit nach dem Skifahren! Fahren Sie die Bourvil-Piste in aller Freiheit auf Ihrem Schlitten hinunter. Genießen Sie die Pisten auf einer 1600 m langen Abfahrt, die Sie mit dem Sessellift Vologne Express erreichen. Die Bourvil-Piste ist von 18.00 bis 21.30 Uhr AUSSCHLIESSLICH für Schlitten reserviert! Ab 10 Jahren, nur Plastikbob mit Bremse (Verleih vor Ort möglich; Reservierung empfohlen). Es besteht eine Helmpflicht. Kostenpflichtig. Pauschale für den Sessellift direkt vor Ort zu nehmen (keine Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-11-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES