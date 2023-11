JEU CONCOURS MONTE DANS MA DAMEUSE 88 route de Vologne La Bresse, 23 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Les conducteurs de dameuse des stations Labellemontagne invitent les vacanciers, petits et grands aventuriers, à découvrir les coulissent des pistes en grimpant à bord de leurs engins à la tombée de la nuit. Une expérience inoubliable ! Jeu organisé par la station de La Bresse-Hohneck avec tirage au sort le mardi. A gagner chaque semaine : une expérience inoubliable à vivre chaque jeudi matin de 5h à 9h. Inscription réservée aux détenteurs d’un forfait de ski de 6 jours et plus. Inscription à la caisse des remontées mécaniques au plus tard le mardi à 12h.. Tout public

Jeudi 2023-12-23 05:00:00 fin : 2024-01-07 09:00:00. .

88 route de Vologne Domaine alpin de La Bresse-Hohneck

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The snow groomer drivers of the Labellemontagne resorts invite holidaymakers, young and old alike, to discover the backstage of the slopes by climbing aboard their machines at nightfall. An unforgettable experience! Game organized by the resort of La Bresse-Hohneck with a draw on Tuesday. To be won each week: an unforgettable experience every Thursday morning from 5am to 9am. Registration reserved for holders of a 6-day or more ski pass. Registration at the ski lift ticket office no later than 12 noon on Tuesday.

Los conductores de máquinas pisanieves de las estaciones de Labellemontagne invitan a los veraneantes, grandes y pequeños, a descubrir los secretos de las pistas subiendo a bordo de sus máquinas al caer la noche. ¡Una experiencia inolvidable! Juego organizado por la estación de La Bresse-Hohneck, con sorteo el martes. Para ganar cada semana: una experiencia inolvidable todos los jueves por la mañana de 5h a 9h. Entrada reservada a los titulares de un forfait de 6 días o más. Inscripción en la taquilla de remontes a más tardar el martes a las 12h.

Die Pistenraupenfahrer der Labellemontagne-Resorts laden kleine und große Abenteurer ein, die Kulissen der Pisten zu entdecken, indem sie bei Einbruch der Dunkelheit an Bord ihrer Maschinen klettern. Ein unvergessliches Erlebnis! Vom Skigebiet La Bresse-Hohneck organisiertes Spiel mit Auslosung am Dienstag. Zu gewinnen gibt es jede Woche ein unvergessliches Erlebnis, das Sie jeden Donnerstagmorgen von 5 bis 9 Uhr erleben können. Anmeldung nur für Inhaber eines Skipasses für 6 oder mehr Tage. Anmeldung an der Kasse der Skilifte bis spätestens Dienstag um 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES